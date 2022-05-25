Mert Hakan Yandaş'ın A Milli Takım isyanı: Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:55

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekmişti.

Volkan Demir'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın tepkisini "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" diye gösterdiği ileri sürüldü.

"A MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEM İÇİN FENERBAHÇE'DEN AYRILMAM MI GEREKİYOR?"

Yıldız futbolcunun "Aday kadroya gidebilmem için daha ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takım'a seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor? Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum, varsa bunu bana biri açıklasın. Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi.