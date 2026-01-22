Mert Müldür'den Aston Villa maçı açıklaması: 'En az bir puanı hak ettik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 23:13:00
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 1-0 kaybettikleri Aston Villa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın ardından milli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür'ün açıklamaları şu şekilde:

"Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız.

Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."

