Mertens, Hagi'yi geride bırakıp tarihe geçti!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Zalgiris karşısında attığı golle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 22:53
Mertens, Hagi'yi geride bırakıp tarihe geçti!
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Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçta 31. dakikada fileleri havalandıran Dries Mertens tarihe geçti.

Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı (36 yaş 88 gün) yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.


Dries Mertens Gheorghe Hagi galatasaray

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