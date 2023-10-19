Messi ayrılık iddialarına noktayı koydu: 'Sıfırdan başlamak için...'

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen Lionel Messi ayrılık iddiaları hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:18
Messi ayrılık iddialarına noktayı koydu: 'Sıfırdan başlamak için...'
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Arjantin Milli Takımın'a davet alan 36 yaşındaki yıldız oyuncu, sergilediği performans ile herkesi yine kendine hayran bırakırken, Peru karşılaşması sonrası geleceğine dair de soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

İDDİALARA NOKTAYI KOYDU 

Lionel Messi'nin sakat olduğu dönemde MLS Ligi'nde Inter Miami'nin play-off'lara kalamaması nedeniyle, takımdan kiralık olarak ayrılıp Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gidebileceği konuşulan Messi son noktayı şu sözlerle koydu:

"Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim."

Messi sezon başında katıldığı Inter Miami'de 13 resmi maçta takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.


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