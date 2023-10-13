Arjantin - Paraguay maçında şok hareket: Sanabria, Messi'ye tükürdü!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde , Paraguay ile Arjantin karşı karşıya geldi. Paraguay forması giyen Antonio Sanabria, maçın 84.dakikasında Messi'ye tükürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 15:06
Arjantin - Paraguay maçında şok hareket: Sanabria, Messi'ye tükürdü!
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Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 

SANABRIA'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Paraguay Milli Takımı oyuncularından Antonio Sanabria ise tepki çeken bir harekete imza attı. 

Sanabria müsabakanın 84. dakikasında Messi'ye tükürdü. Ancak Messi, o andan hemen önce sırtını döndüğü için bu hareketi görmedi. Brezilyalı hakem Raphael Claus da, Sanabria’nın hareketini görmedi.

 

"TÜKÜREN FUTBOLCU KİM BİLMİYORUM" 

Messi, maç bitiminde ise Sanabria'nın kendisine tükürdüğünü öğrendi. Basın toplantısında, sahada yaşanan bu olayın sorulduğu Messi, şu yanıtı verdi:

"Gerçek şu ki bana tükürdüğünü görmedim. Soyunma odasında Paraguaylı bir futbolcunun bana tükürdüğünü söylediler. Tüküren futbolcu kim bilmiyorum. Bana kim olduğunu söylediler ancak bunu önemsemiyorum. Bu olayı burada bırakmak daha iyi."

"İNKAR EDİYORUM" 

Sanabria ise görüntülere karşın Messi’ye tükürmediğini öne sürerek, “Resme bakıyordum. Sanki tükürmüşüm gibi ama hayır, görülecek bir şey yok. Çok uzaktaydı. Messi'yle ilgili hiçbir şey olmadı. Sanki tükürmüşüm gibi ama görecek bir şey yok, çok uzaktaydı. Bunu tamamen inkar ediyorum” şeklinde konuştu.


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