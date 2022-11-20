Messi ve Ronaldo'nun ortak paylaşımı sosyal medyayı salladı
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sosyal medya hesaplarından aynı zamanda paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ortak paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir marka için objektif karşısına geçen futbolcular, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf büyük yankı uyandırdı.
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.
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