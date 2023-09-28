Messi'siz Inter Miami finali tek golle kaybetti

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:35

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:35

Futbolda ABD Açık Kupası finalinde Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo, şampiyon oldu.

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez attı.

MESSI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.