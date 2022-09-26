Mesut Özil, ikinci kez baba olduğunu açıkladı
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe çifti, ikinci bebekleri Ela'yı kucağına aldı. Ünlü çift bu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, takipçileriyle mutlu haberi paylaştı. Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Özil, ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.
Özil çiftinin Eda adında bir kızları daha var.
"GÜZEL KIZIMIZ ELA"
Özil, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Dünyaya hoş geldiniz küçük prensesimiz Ela" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.
Welcome to the world our little princess Ela pic.twitter.com/akCu7bZkH2— Mesut Özil (@M10) September 26, 2022
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