Mesut Özil, ikinci kez baba olduğunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, takipçileriyle mutlu haberi paylaştı. Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Özil, ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

Özil çiftinin Eda adında bir kızları daha var.

Özil, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Dünyaya hoş geldiniz küçük prensesimiz Ela" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.

Welcome to the world our little princess Ela pic.twitter.com/akCu7bZkH2