Trabzonspor, Anders Trondsen’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:27

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" denildi.