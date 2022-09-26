Trabzonspor, Anders Trondsen’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncuya fesih bedeli olarak, 11 taksit halinde 1.2 milyon Euro'luk ödeme yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:27
Trabzonspor, Anders Trondsen’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" denildi. 


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