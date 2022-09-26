Karşıyaka Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:58

Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini yalnız bırakmadı. Hasan Türker Futbol Sahası’nda ‘Amatör Takımlar Sezon Açılışı ve Malzeme Dağıtım Töreni” düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, 20 kulübe toplam 40 adet maç topu, 160 adet idman topu ve idman esnasında kullanılabilecek ekipmanlar dağıttı. Programa Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve bürokratlar, Karşıyaka Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Metin Acaroğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.

“BİR BELEDİYE BAŞKANI SAHA YAPIYORSA ALNINDAN ÖPÜLÜR”

Karşıyaka Belediyesi’ne verdiği destek için teşekkür eden İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, “Bizim bünyemizde 310 kulüp mevcut. Belediyelerden destek alamazsak işlerimiz sekteye uğruyor. Karşıyaka Belediye Başkanı çocukların her zaman yanında, verdiği değer ortada. Sporculara da çok büyük destek veriyor. Bir belediye başkanı saha yapıyorsa, o insanın alnından öpülür. Vermiş olduğunuz bu değerli destek için de tüm amatör spor kulüpleri adına teşekkür ederim” dedi.

Yeni sezonda tüm sporculara başarılar dileyen Karşıyaka Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Metin Acaroğlu da “Derneğimiz Karşıyaka’da 20 tane amatör futbol takımını bünyesinde bulunduruyor. Çalışmalarımızda bizlere sürekli destek veren Karşıyaka Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileriz” diye konuştu.

“SÖZÜMÜZ SÖZ; YANINIZDAYIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise törendeki konuşmasında şunları kaydetti: “2022–2023 sezonu hayırlı olsun, Karşıyaka’mıza ve sporseverlere güzellikler yaşatsın. Spor yapmak ve sporu geliştirmek hepimiz için çok özel ve güzel bir durum. Çocuklarımız ve gençlerimiz hep spor yapsınlar, amatör ruh ile başlasınlar. Ülkemizi profesyonel anlamda çok iyi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek kamu görevidir. Belediyeler de kamu kurumudur, sporculara destek vermek zorundadır. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren bazı kriterler vardır. Sanat ve kültürün yanı sıra bir ülkede spor ne kadar bilinçli bir şekilde yapılırsa ona göre de başarılar gelir. Bunun içinde hep birlikte mücadele etmeliyiz. Siz yeter ki iyi sporcu olmak için çalışın. Siz yeter ki Karşıyaka’yı, İzmir’i ülkemizde, ülkemizi de uluslararası turnuvalarda başarılı ve güzel şekilde temsil edin. Duruşunuzu bozmayın, sözüm söz biz sizin yanınızda olacağız.”