Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Galatasaray ile derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından Mesut Özil, bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 16:22
Mesut Özil'den derbi paylaşımı
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Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Galatasaray ile oynanacak derbi maçından önce bir paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız." ifadelerine yer verdi.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı:


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