Mete Gazoz ve Akçaoğlu finale kaldı
Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Batuhan Akçaoğlu finale yükseldi
Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde devam ediyor.
Umag kasabasında düzenlenen organizasyonda, klasik yay erkeklerde ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz, son 32 turunda Polonyalı Kacper Sierakowski'yi 6-0, son 16 turunda İsviçreli Josef Scarboro'yu 7-1, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Lisniak'ı 7-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde karşılaştığı Den Habjan Malavasic'yi 6-4 mağlup eden Mete Gazoz, finalde Fransız Thomas Chirault ile eşleşti.
Makaralı yay erkeklerde ilk turları bay geçen Batuhan Akçaoğlu, son 32 turunda Mihovil Srebren'i 146-136, son 16 turunda İsveçli Alexander Kullberg'i 147-145, çeyrek finalde milli takım arkadaşı Yakup Yıldız'ı 147-145 yenerek yarı finale kaldı.
Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Michea Godano'yu 149-144 mağlup eden Batuhan Akçaoğlu, finalde Avusturyalı Nico Wiener ile altın madalya mücadelesi verecek.
Milli sporcular, 3 Haziran Cumartesi günü final mücadelesine çıkacak.
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