Mete Gazoz'un acı günü
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Temel Tahmaz vefat etti.
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un dedesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz'un kayınpederi Temel Tahmaz, vefat etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Sayın Metin Gazoz'un kayınpederi Temel Tahmaz vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Temel Tahmaz'ın cenazesinin yarın Giresun'un Görele ilçesi İnanca köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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