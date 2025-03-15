Metin Kurt adı İBB Tesisi'nde yaşatılacak

Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:13

Güncelleme: 15.03.2025 - 18:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt’u unutmadı. Kurt’un ismi Yedikule’deki İBB tesisine verilirken futbolcunun 77. doğum günü için bir de futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, eski Milli Takımlar Sorumlusu ve İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, Metin Kurt’un teknik direktörlüğünü yaptığı çok sayıda eski futbolcuyla kız kardeşleri Semiha Kurt ve Gülcan Demirtaş katıldı. Turnuvada üç büyüklerin altyapı takımları da mücadele etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birinci, Damlaspor, Yedikulespor, Irmakspor ve Spor İstanbul Gelişim Grubu U11 takımları ikinci grupta karşı karşıya geldi. Özellikle üç büyüklerin maçları izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Turnuvaya katılan tüm takımlara birer teşekkür plaketi ve oyunculara da madalya takdim edildi. Amatör kulüplerin altyapı takımlarının kullanımına sunulan İBB Yedikule Metin Kurt Tesisi’nde TFF’nin Gelişim Ligi müsabakaları da oynanabilecek.

YILDIZ: “ADALET MÜCADELESİ UNUTULMAYACAK”

Açılış konuşmasını yapan Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, “Galatasaray ve Milli Takım formasını yıldız bir futbolcu olarak başarıyla taşıyan Metin Kurt, saha dışında da yılmaz bir hak savunucusu oldu. Endüstrileşen futbolu işveren-işçi ilişkisi olarak tanımladı. Söz hakkı için futbolcuların örgütlenmesine öncülük etti. ‘Futbol borsada değil, arsada güzeldir’ diyen Metin Kurt, amatör ruhu savundu. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, hem sporcu hakları için verdiği mücadeleyi taçlandırmak hem de Yedikule’yi çalıştırdığı dönemde bu sahayı kullandığı için bu tesise Metin Kurt’un adını verilmesini sağladı. Metin Kurt’un tarihe geçen onurlu adalet mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak ve bizler için hep ışık olacak” dedi.

ÇOBANOĞLU: “METİN KURT’UN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI”

Eski Milli Takımlar Sorumlusu ve İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, “İBB’nin bu tesisine Yedikule’de top oynamış Metin Kurt’un isminin verilmesi için grubumuz adına çok ciddi bir mücadele verdik. Çünkü Metin Kurt için ‘siyasi görüşü var’ dediler. Aslında Metin Kurt’un siyasi görüşü değil, emeğe ve emekçiye saygısı vardı. Tıpkı bizim bugün tüm sporcu kardeşlerimizden beklediğimiz ve istediğimiz şekilde davrandı. Sporcuları, yol arkadaşlarını herhangi bir haksızlığa uğramamaları için mücadeleye çağırmıştı ama o dönem anlaşılmadı. Ve döndük dolaştık, Metin Kurt’un ne kadar haklı olduğunu gördüğümüz bir döneme geldik” dedi.

DENİZLİ: “METİN İÇİN BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ”

Üç büyüklerin hepsinde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli ise, “Metin Kurt yıllarca benim takım arkadaşlığımı yaptı. Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için mutluluk ve gurur verici. Sevgili kardeşim Metin adına yapılan bu organizasyonu yapanları kutluyor, tebrik ediyorum. Küçüklerimiz de burada. Ben sizin yaşlarınızda ne olabileceğimi düşünüyordum, hedeflerimi koymuştum. Siz de böyle yaparsanız bunun gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnşallah Metin Kurt’un adını taşıyan bu sahadan dünya çapında yıldızlarımız çıkar. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

VURAL: “METİN AĞEBEYDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

Futbolumuzun sıra dışı teknik adamlarından Yılmaz Vural, “Metin ağabeyin protestocu bir yapısı vardı. Allah rahmet eylesin. Antrenörler ve oyuncular için bir sendika kurdu; ‘hakkın verilmeyeceği, alınacağı’ mantığıyla hareket etti ve ismi ‘Komünist Metin’e çıktı. Komünist Metin rahmetli olduktan sonra, şimdi değerini anlıyoruz. Burada tesise ismi verilirken zorluklar yaşanması ne kadar yanlış. Ben kendi adıma Metin ağabeyden özür diliyorum; hiçbirimiz arkasından gidemedik, ona destek olamadık. Metin ağabey idealizmiyle maalesef bu dünyadan hiç hak etmediği şekilde göçüp gitti. Siz gençler pırıl pırılsınız, aranızdan neler çıkar neler… Bizim konuşmalarımızın bir şeyi düzelteceği yok, siz mücadele edin, Metin ağabey gibi idealist olun, hakkınızı alın. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar” dedi.

AKYÜZ: “KURT İSMİNE LAYIK SPORCULAR ÇIKACAK”

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Metin Kurt’un örnek bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, “Lider bir insandı. Ben de TPFD Başkanı olarak sizlerin Metin ağabey gibi, Mustafa Denizli gibi, Yılmaz Vural gibi futbola değer katan insanlar olmanızı diliyorum. Hem eğitimli hem araştıran hem sorgulayan sporcular olmanız dileğiyle. İnşallah bu tesisten Metin Kurt ismine layık sporcular çıkacak” dedi.

GÖKÇE: “HERKESİN HAKKINI ALDIĞI BİR FUBOL DÜNYASI SİZİN ELİNİZDE”

Eski TSYD Başkanı ve Milliyet Gazetesi’nin duayen spor yazarı Attila Gökçe, “Sevgili çocuklar, bu takımlarda oynamakla çok büyük işler yapıyorsunuz. Size taktiği, tekniği anlatmayacağım. Futbolun çok para getirebilen, popüler kahramanlar yaratabilen bir iş olduğunu biliyorsunuz. Siz de futbolcu olabilmek için çok çalışıyorsunuz. Ama sakın ha, emeği unutmayın! Eğer yetenek, emek tarafından sulanmıyorsa hiçbir işe yaramaz. Metin Kurt’un adının verildiği bu tesislerde söylemek isterim ki emeğe saygı duyulan; herkesin hakkını aldığı, kimsenin kimseyi sömürmediği, aldatmadığı, kandırmadığı bir futbol dünyası sizlerin elinde” dedi.

Konuşmaların ardından Metin Kurt’un kız kardeşi Gülcan Demirtaş ve Semiha Kurt’a çiçek takdim edildi. Kurt’un yeğeni Zafer Kurt, organizasyon için teşekkür ederken, “Yedikule’deki bu tesise amcam Metin Kurt’un adının verilmesi bizi çok gururlandırdı. Emeği geçenlere aile olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

METİN KURT (1948-2012)

Metin Kurt (1948-2012), Türk futbolunun efsanelerindendir. 15 Mart 1948’de Kırklareli’nde doğmuş, futbol hayatına Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’da başlamıştır. Kardeşi İsmail Kurt da Fenerbahçe'nin efsanelerindendir. Metin Kurt, Adalet ve Altay’da oynadıktan sonra 1967’de PTT’ye transfer olmuştur. Kurt, uzun yıllar sonra, bir Ankara takımından Türkiye A Milli Futbol Takımı'na seçilen ilk oyuncu olmuştur.

Futbolcu olarak büyük başarılar elde ederken, zihinsel dünyasında sürekli arayış içinde olan Metin Kurt, futbolu bir işveren-işçi ilişkisi olarak görüp, sendikalaşması için mücadele etmiştir. 1970 yılında Galatasaray’a transfer olmuş ve burada ‘Çizgi Metin’ olarak tanınmıştır. Ancak, futbolcuların hakları için gösterdiği duruş nedeniyle adı 'asi'ye çıkmış ve 1976'da Galatasaray’dan Kayserispor’a gönderilmiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmış ve yine futbolcuların haklarını savunmuştur. 2009'da Spor-Sen'i kuran Metin Kurt, burada yaşadığı fikir ayrılıkları sebebi ile sendikadan ayrılarak, 2010'da Devrimci Spor Emekçileri Sendikası’nı (Spor Emek-Sen) kurmuştur. 24 Ağustos 2012’de 64 yaşında hayatını kaybetmiştir. “Futbol borsada değil, arsada güzeldir” diyen Metin Kurt, geride, tüm sporculara büyük bir mücadele tarihi ve onurlu bir adı miras bırakmıştır.