Mevlüt Erdinç Fransa 4. Lig'ine transfer oldu!

01 Temmuz 2022 Cuma, 20:43

Son olarak geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransa'ya geri döndü.

35 yaşındaki futbolcunun, Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da tamamlamış ancak çıktığı 2 maçta da golle tanışamamıştı.