MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması

Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:40

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:40

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

İşte Gündoğdu'nun açıklamaları...

Yabancı hakem konusu ile ilgili de konuşan Gündoğdu: "Şahsi görüşüm; daha önce söyledim, yabancı hakeme karşıyım kişisel olarak. Bu kadar 80 milyonun üzerinde milletiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Tarihimiz ortada. Mücadeleyi seviyoruz. Böyle bir milletin evlatları olarak, tabii ki benim taraftarı olma imkanım yok. Her Türk vatandaşına sorsanız, herkes aynısını söyler.

Ancak, kurumsal ihtiyaçlar ve şartlar var. Yabancı hakem bu sene gelmedi. Yabancı hakem geçen sene geldi. VAR hakemi, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevlileri. Ortada, yanda, VAR, AVAR'da... Geçen sene son 8 hafta geldi hayatımıza. Bu şartlar buraya getirdi. Kapı bugün değil geçen yıl açıldı. 1 gün bile beklemeye tahammülümüz yok, anlatabiliyor muyum. Hakem yetiştirmek için patinaj yapmayıp devam ettirilseydik, tüm çalışmamız eğitim odaklı olarak hakemlerin gelişimine katkı sağlamak. Arkadaşlarımıza destek psikolojik ve sosyal katkı. Bu arkadaşlarımızın sosyal zekaları, bir önceki nesle göre geride gözükebiliyor Sahada sosyal zeka gerekiyor, liderlik yetkinlikleri, stratejik karar verme...

Vincic'i hatırlayın. Hemen atmosferi algılayıp ikinci dakikada stratejik karar verdi, süreci işletti. Bunlar bizim jenerasyon için ekstra çaba gerektiriyor. Kulüplerimizin bir çoğu bu değişime, dönüşüme katkı sağlıyor. Bu kolay bir süreç değil. Rehabilitasyon olarak da görebiliriz. Bu kadar baskıya, strese dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yabancı hakem katkı sağlıyor. Bunlarla odaklanmamızı sağlıyor." dedi.

"VINCIC'TEN HAKEMLERE ÖRNEK VERDİM"

Slavko Vincic'i hakemlere örnek gösterdiğini belirten MHK Başkanı, "Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Bu sadece güvenle alakalı değil. Vücut dili, hareketleri, davranışları, jest ve mimikleri..." sözlerini sarf etti.

Gündoğdu ayrıca, "Yasin Kol'un performansından öte disiplin uygulamalarında etkisi olduğunu hissettik. TFF Başkanımızın da olumlu katkısı var. Her fırsatta 'Siz sahada TFF'yi temsil ediyorsunuz, tüm kuralları uygulayın, arkanızdayız' dedi. Bu çok önemli bir irade." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?

"Kulüplerin yabancı hakem talepleri var. Yabancı hakem uygulaması sürecek mi?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "Hakemlerimizin gelişimi açısından bu süreç, başlangıçta koyduğumuz hedef 2 yıldı. 1 yılı bitiriyoruz. Önümüzdeki sezon sonunda bu süreç tamamlanacak. Kimsenin sabredecek gücü yok. Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyor." sözlerini sarf etti.