MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş sözler: Kimseye manipülasyon yapmadım

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 22:40

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 22:40

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, son haftalardaki hakem hataları ve hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan MHK Başkanı Lale Orta, "Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim. Lale Uzak bir görüntüden kırmızı kart olması gerektiği yorumlanıyordu. Başka bir açıdan görüntü fark edince, bunun kamuoyu ile paylaşılmasını ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim. Hiçbir kulübe manipülasyonum olamaz. O pozisyonun o açıdan verilip yorum yapılmasının daha doğru olacağını düşündüm. Hiçbir programa kesinlikle baskı ve manipülasyon yapmadım. Ne bana, ne tarzıma, ne dürüstlüğüme yakışır. Herkes için adalet ve şeffaflık diyorum" dedi.

"BÜTÜN HAKEMLERİMİZİ TAKİP EDİYORUZ"

Eleştirilere yanıt veren Orta, "Bu bir takıma yönelik bir şey olamaz. Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten" ifadelerini kullandı.

"DONK POZİSYONUNDA SORUN ŞUYDU..."

Ryan Donk'un Zaniolo'ya yaptığı pozisyonun görüntüsüyle ilgili Orta, "Amaç Donk pozisyonunda kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Yanlış anlaşıldı. Donk pozisyonunda sorun şuydu; televizyonda pozisyonu seyrettiğim zaman kramponun tendona bastığı ve net bir kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını çünkü ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü uzak bir kameradan ve basıp basmadığı anlaşılmıyor. Basılmış gibi yorumlanıyordu. Başka açıdan farklı bir görüntüsünü fark ettiğim zaman bunun kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, gerçek olanın bilinmesini istedim" açıklamasını yaptı.



