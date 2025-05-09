MHK resmen açıkladı! VAR'da değişiklik!
MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.
MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.
Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."
Etiketler: #var #MHK #Trendyol Süper Lig
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