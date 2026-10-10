MHK, Süper Lig'deki 4 maçın VAR hakemini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de sezonun 7. haftası bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Günün ilk iki maçı 13.30'da oynanacak. İki karşılaşma 16.00'da, son mücadele ise 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de günün ilk maçında Gençlerbirliği ile Amedspor karşı karşıya gelecek ve mücadele 13.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 16.00'da başlayacak Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Aynı saatteki diğer maçta Alanyaspor ile Erzurumspor sahaya çıkacak. Günün son maçında ise Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rize'deki mücadele 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre günün VAR hakemleri şöyle: