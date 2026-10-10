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Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3 golle geçti

Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3 golle geçti

10.10.2026 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3 golle geçti

Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Braga, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Mücadelenin 41. dakikasında Braga öne geçti. Denis Huseinbasic'in şutunda direkten dönen top, Sporting Lizbon kalecisi Rui Silva'ya çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

SPORTING LİZBON'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Sporting Lizbon, 66. dakikada skoru eşitledi. Nestory Irankunda'nın ortasında Luis Suarez, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

Konuk ekip, 71. dakikada öne geçti. Braga kalecisi Bernardo Fontes'in topu kendi kalesine göndermesiyle Sporting Lizbon, skoru 2-1'e taşıdı.

82. dakikada Rodrigo Zalazar'ın ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşla bir gol daha bulan Sporting Lizbon, farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İlgili Konular: #Braga #sporting lizbon

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