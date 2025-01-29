MHK'den Arda Kardeşler'e tam 12 hafta sonra görev

Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 29.01.2025 - 21:20

Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin açıklanması ile birlikte Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu.

Arda Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.

Kardeşler, son olarak 10. haftada Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Beşiktaş maçındaki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.