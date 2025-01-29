MHK'den Arda Kardeşler'e tam 12 hafta sonra görev
Arda Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.
Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin açıklanması ile birlikte Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu.
Arda Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.
Kardeşler, son olarak 10. haftada Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray - Beşiktaş maçındaki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.
Etiketler: #Arda Kardeşler #TFF #Trendyol Süper Lig #MHK
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