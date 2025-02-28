MHK'den istifa iddialarına cevap!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:01

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:01

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Gündoğdu'nun ayrılığı sonrası ise MHK'nin yeni başkanının Serdar Tatlı olacağı öne sürülmüştü.

HT Spor'da yer alan habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki istifa ettiğime yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu'nun istifa etmediği ve hakemlik eğitimiyle ilgili bir toplantıda yer aldığı belirtildi.

Ayrıca haberde Ferhat Gündoğdu'nun hakkında çıkan istifa iddialarını da şaşkınlıkla karşıladığı da ifade edildi.