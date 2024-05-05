Miami'de değişen bir şey yok! Pole pozisyonu Max Verstappen'in...
Formula 1 Miami Grand Prix'inde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.
Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'inde pole pozisyonunu Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.
Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, bir diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı.
Takvimin altıncı yarışı olan Miami Grand Prix'i TSİ 23.00'da başlayacak
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Malvarlığını belediye binasına astı
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
- Yumuşama manevrası
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor