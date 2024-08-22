Michy Batshuayi: 'Hoca çözümü bulacaktır!'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, açıklamalarda bulundu. Batshuayi, 'Hoca çözümü bulacaktır!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:14
Michy Batshuayi: 'Hoca çözümü bulacaktır!'
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.


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