Michy Batshuayi: 'Hoca çözümü bulacaktır!'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, açıklamalarda bulundu. Batshuayi, 'Hoca çözümü bulacaktır!' dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.
Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan hakem tepkisi!
- Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası paylaşım...
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Young Boys açıklaması!
- Gabriel Sara: Her geçen gün daha iyi oluyorum
- Chelsea teknik direktöründen sert çıkış!
- Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla tarihe geçti!
- Michy Batshuayi: 'Hoca çözümü bulacaktır!'
- Milot Rashica: 'Galibiyet için geldik'
- Galatasaray'da sakatlık şoku! Devam edemedi...
- Cristian Medina kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- Atlantik Okyanusu, sebebi bilinmeyen bir şekilde soğuyor
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
- Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı
- Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak