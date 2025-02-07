Michy Batshuayi'den transfer isyanı! 'Teknik direktörlerime sormalısınız'
Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız." dedi.
Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, samimi açıklamalar yaptı.
Batshuayi, "Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış." ifadelerini kullandı.
Belçikalı yıldız, kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?' sorusuna ise "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.
Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
Frankfurt, şu anda Bundesliga'da üçüncü sırada yer alıyor ve Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor.
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