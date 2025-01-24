Midtjylland, Fenerbahçe öncesi kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland, deplasmanda Ludogorets'i 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Midtjylland, Ludogorets'e konuk oldu.
Huvepharma Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Midtjylland, 2-0 kazandı.
Midtjylland'a galibiyeti getiren golleri dakika 18'de Dario Osorio ve 90+5'te Valdemar Andreasen kaydetti.
Midtjylland, bu galibiyetin ardından puanını 10 yaparak 18. sıraya yükseldi.
Ludogoret ise yaşadığı bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kalarak 32. sırada konumlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ludogorets ise Lyon deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Midtjylland #Ludogorets #avrupa ligi
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