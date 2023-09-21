Miguel Crespo: 'Bu mesaj benden bana!'
Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Nordsjaelland karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Nordsjaelland karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.
Portekizli oyuncu, "Bireysel olarak bugünkü performansımdan dolayı muyluyum. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hocamız da bugün bana şans verdi. Takımıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum." dedi.
Crespo, gol sevincinde kime mesaj verdiğine yönelik gelen soruya ise, "Kendime bireysel bir mesaj, sadece işime odaklandığımı göstermek içindi." cevabını verdi.
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