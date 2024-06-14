Mike James sözleşmesini uzattı
AS Monaco yıldız oyuncusu Mike James ile sözleşme uzattığını açıkladı.
EuroLeague'de normal sezonun MVP'si seçilen ancak Play-Off'ta Fenerbahçe'ye elenen AS Monaco yeni sezonun çalışmalarına hız verirken, yıldız ismiyle sözleşme uzattığını açıkladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
AS Monaco resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Mike James ile sözleşme uzattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 39 resmi maçta forma giyen Mike James bu karşılaşmalarda 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.
Spor Haberleri
- EURO 2024 şimdiden tarihe geçti!
- Mike James sözleşmesini uzattı
- Barcelona yeni başantrenörünü açıkladı
- Barcelona'nın yeni başantrenörü Joan Penarroya oldu
- Konyaspor'dan savunmaya takviye
- Nwaakeme, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Süper Lig'de yılın Fair Play ödülleri belli oldu
- Borussia Dortmund ayrılığı açıkladı
- Quaresma'dan Türkiye iddiası
- Galatasaray, Avrupa devleriyle yarışta!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa