Mike James sözleşmesini uzattı

AS Monaco yıldız oyuncusu Mike James ile sözleşme uzattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:16
Mike James sözleşmesini uzattı
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EuroLeague'de normal sezonun MVP'si seçilen ancak Play-Off'ta Fenerbahçe'ye elenen AS Monaco yeni sezonun çalışmalarına hız verirken, yıldız ismiyle sözleşme uzattığını açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

AS Monaco resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Mike James ile sözleşme uzattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 39 resmi maçta forma giyen Mike James bu karşılaşmalarda 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.


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