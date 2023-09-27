Milan, Cagliari deplasmanında geri dönmesini bildi!
İtalya Seria A'da Milan, Cagliari deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı bildi.
İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Milan oldu.
Cagliari'nin golü 29. dakikada Zito Sebastiao Luvumbo'dan geldi.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Noah Okafor, 45. dakikada Fikayo Tomori ve 60. dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Milan puanını 15'e yükseltti. Cagliari 2 puanla son sırada kaldı.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Milan, Lazio'yu ağırlayacak.
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