Milan, deplasmanda güle oynaya kazandı!

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Milan, deplasmanda Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Milan, deplasmanda güle oynaya kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:00

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Milan, Udinese'ye konuk oldu.

Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada Starhinja Pavlovic, 74. dakikada Theo Hernandez ve 81. dakikada Tijani Reijnders kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Milan, puanını 51'e yükseltti. Udinese, 40 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Atalanta'yı konuk edecek. Udinese, Torino deplasmanına gidecek.


Etiketler: #milan #udinese #İtalya Serie A
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