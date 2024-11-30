Milan, Empoli engelini rahat geçti!

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, sahasında Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Milan, Empoli engelini rahat geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 22:07

İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan, Empoli'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 19'da Alvaro Morata ile 44 ve 69'da Tijani Reijnders kaydetti.

Milan, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. Empoli, 16 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Empoli, Hellas Verona'ya konuk olacak.


Etiketler: #milan #empoli #İtalya Serie A
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