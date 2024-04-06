Milan evinde farka koştu!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:34
Milan evinde farka koştu!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Christian Pulisic, 20. dakikada Olivier Giroud ve 57. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Lecce'de Nikolo Krstovic 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 68'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lecce 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo ile oynayacak. Lecce ise Empoli'yi ağırlayacak.


milan haberleri Lecce haberleri italya haberleri serie a haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tarihin en uzun salgını '15 milyon yıl' sürdü, varlığını hâlâ koruyor

Tarihin en uzun salgını '15 milyon yıl' sürdü, varlığını hâlâ koruyor
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı

Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi

Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi