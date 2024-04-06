Milan evinde farka koştu!
İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce ile karşılaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Christian Pulisic, 20. dakikada Olivier Giroud ve 57. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Lecce'de Nikolo Krstovic 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 68'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lecce 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo ile oynayacak. Lecce ise Empoli'yi ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- ‘Onu yaşatmayız’
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma
- Mevduat faizi sert yükseldi