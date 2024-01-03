Milan kupada 4 golle turladı!
İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, sahasında Cagliari'yi 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, sahasında Cagliari ile karşılaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 29 ve 42. dakikalarda Luka Jovic, 50. dakikada Chaka Traore ve 901. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Cagliari'nin golünü 88. dakikada Paolo Azzi kaydetti.
Milan'da sol bek Theo Hernandez yaptığı iki asistle takımın galibiyet almasında önemli rol oynadı.
Stefano Pioli'nin öğrencileri bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, Atalanta-Sassuolo maçının galibi olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?'
- Uçaklar pistte çarpıştı: Ölüler var...
- Saatler içinde değişen suçlama
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Dikkat çeken 'Suudi Arabistan' ayrıntısı!
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'a dair yeni gelişme