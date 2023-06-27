Milan, Loftus Cheek transferini bitiriyor!
İtalya Serie A devlerinden AC Milan, Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milano ekibi, Chelsea ile 16+4 milyon euro'ya el sıkıştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek için Londra ekibiyle anlaşmaya vardı.
Kariyerinde yeni bir macera arayan İngiliz orta saha Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği oyunculardandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano ekibi, uzun süredir temaslarda olduğu oyuncunun transferini tamamladığı ve resmiyete döküleceği aktarıldı.
İtalyan devinin bu transfer için Chelsea'ye, 16 milyon bonservis + 4 milyon bonus şeklinde bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Altyapısından yetiştiği Chelsea ile toplam 155 maça çıkan 1.91'lik orta saha bu maçlarda 13 gol 18 asist üretti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- Reuters: Savcılar, Bilal Erdoğan şikayetini inceliyor
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- 'Laik cumhuriyetin temeline dinamit atıldı'