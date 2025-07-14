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Milan, Luka Modric transferini resmen açıkladı!

Milan, Luka Modric transferini resmen açıkladı!

14.07.2025 22:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Milan, Luka Modric transferini resmen açıkladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, 39 yaşındaki Hırvat oyuncu Luka Modric'i renklerine bağladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 39 yaşındaki Hırvat orta saha Luka Modric'i kadrosuna kattı.

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni durağı Milan oldu. 13 sezonluk Real Madrid macerasını noktalayan 39 yaşındaki Hırvat orta saha, İtalyan deviyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Luka Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giyecek.

27 KUPA KAZANDI

Real Madrid formasıyla 13 sezonda toplam 597 maça çıkan Hırvat orta saha, 43 gol atıp 95 asist yaptı. Kariyerinde sayısız başarılara imza atan Luka Modric Real Madrid formasıyla; 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

2018 yılında Ballon d'Or'u kazanan Modric, FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu da seçilmişti.

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