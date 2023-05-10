Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli: 'Inter'in favori olduğunu biliyoruz'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:54

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:54

Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro Stadı, Milano kentinin iki köklü ekibinin Avrupa arenasındaki mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Dev müsabaka öncesi son antremanlarını yapan Milan'da Teknik Direktör Stefano Pioli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZİ VERMEMİZ GEREKİYOR"

İlk maçta ev sahibi olan Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, "Zor bir maç çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finali ama aynı zamanda buna hazırlanmak, bunu yaşamak ve oynamak harika bir şey. Oyuncularıma konsantrasyon ve kararlılığın yanı sıra bu tür anları yaşamanın mutluluğunu da aktarmaya çalıştım. Oyunun 180 dakikalık bir oyun olduğunu göz önünde bulundurarak her şeyimizi vermemiz gerekiyor" dedi.

"HIRSIMIZ VE MOTİVASYONUMUZ EN ÜST SEVİYEDE"

Devler Ligi”nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Pioli, "Şampiyonlar Ligi'nde iniş-çıkışlar yaşamadık. Olağanüstü bir yol yaptık. Hiçbirimizin bugüne kadar yapamadığı bir final istiyoruz. Hırsımız ve motivasyonumuz en üst seviyede." diye konuştu.

RAFAEL LEAO HESAPLARI

Sahaya her zaman en iyi dizilişle çıkmak istediğini anlatan Pioli, yıldız oyuncuları Rafael Leao'nun da benzersiz özelliklerinin olduğunu ancak forma giyemenze başka şekilde oynayacaklarını kaydetti.

FAVORİ AÇIKLAMASI

Kimin favori olduğu sorusunu Pioli, "Başkalarına göre favori Inter ama biz esas bunun için oynamak istiyoruz. Tottenham ve Napoli’yi eledik, herkesi eleyebiliriz." yanıtını verdi.

Pioli, taraftarlarının desteğine vurgu yaparak, "Tam anlamıyla dolu ve büyük bir enerji veren bir stat görmeyi bekliyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar sahaya her şeyimizi vermeye çalışacağız." yorumunu yaptı

20 YIL SONRA İLK

İki takım, son olarak 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşılaşmıştı. 2004-2005 sezonunda ev sahibi olduğu ilk maçta Milan, Inter’i 2-0 yenmişti. Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması sebebiyle yarım kalmış, Milan hükmen 3-0 galip ilan edilmişti.

20 yıl önce ise iki rakip, ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. 2002-2003 sezonunda Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maç 0-0 berabere bitmiş, Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise 1-1 sonuçlanmıştı.