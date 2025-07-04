Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

Milan yeni sezon öncesindeki ilk transferini resmen duyurdu.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Torino'dan Sameuele Ricci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşme sonunda Milan'ın bir yıllık uzatma hakkının bulunduğu ve genç orta sahanın 4 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Futbol kariyerine Empoli'nin altyapısında başlayan ve sonrasında A takıma yükselen İtalyan futbolcu, Torino'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de bonservisiyle transfer oldu.
Ricci, kariyeri boyunca 259 maça çıkarken 9 gol ve 15 asist kaydetti.