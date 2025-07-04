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Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

4.07.2025 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

İtalya Serie A'da Milan, Torino'dan Samuele Ricci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Ricci, Milan'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milan yeni sezon öncesindeki ilk transferini resmen duyurdu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Torino'dan Sameuele Ricci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme sonunda Milan'ın bir yıllık uzatma hakkının bulunduğu ve genç orta sahanın 4 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Futbol kariyerine Empoli'nin altyapısında başlayan ve sonrasında A takıma yükselen İtalyan futbolcu, Torino'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de bonservisiyle transfer oldu.

Ricci, kariyeri boyunca 259 maça çıkarken 9 gol ve 15 asist kaydetti.


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