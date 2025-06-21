Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milletler Ligi'nde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni yendi

Milletler Ligi'nde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni yendi

21.06.2025 18:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milletler Ligi'nde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni yendi

Sinan Erdem'de oynanan Milletler Ligi karşılaşmasında Brezilya, rakibi Dominik Cumhuriyetini set vermeden yendi.

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)

Setler: 23-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

İlgili Konular: #Brezilya #FIVB Milletler Ligi #Dominik Cumhuriyeti