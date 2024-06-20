Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Japonya ve Brezilya adını yarı finale yazdırdı.
Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Çin'i 3-0 yenen Japonya ile Tayland'ı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Çin'i 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen Japonya yarı finale ilk yükselen ekip oldu.
Günün ikinci çeyrek final maçında ise Brezilya, Tayland'a 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak yarı final müsabakasında Japonya'nın rakibi olmayı başardı.
Japonya-Brezilya yarı final maçı, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
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