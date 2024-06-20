Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!

Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Japonya ve Brezilya adını yarı finale yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 18:36
Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
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Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Çin'i 3-0 yenen Japonya ile Tayland'ı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Çin'i 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen Japonya yarı finale ilk yükselen ekip oldu.

Günün ikinci çeyrek final maçında ise Brezilya, Tayland'a 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak yarı final müsabakasında Japonya'nın rakibi olmayı başardı.

Japonya-Brezilya yarı final maçı, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak.


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