Milli ara dönüşü hata yapmadı: Fenerbahçe, Rize'de 3 golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 12. dakikada Marco Asensio kaydetti. İspanyol 10 numara, bu sezon çıktığı 4. Süper Lig maçında 3. kez ağları havalandırmayı başardı.

İrfan Can Kahveci, 84. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğuz Aydın, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.

Rizespor'u deplasmanda üst üste 7. kez mağlup eden Fenerbahçe, aynı zamanda son 14 lig maçında 13. kez kazandı. Sarı lacivertliler, puanını 13'e yükseltti.

Tarihinde ilk kez evinde oynadığı 3 lig maçını da kaybederek lige başlayan Rizespor, 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, çarşamba günü Aston Villa deplasmanına gittikten sonra cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor ise gelecek hafta Arca Çorum FK'ye konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe

88' Fenerbahçe'de Kerem ve Guendouzi çıktı. İsmail Yüksek ve Oppong oyuna dahil oldu.

87' GOL | Rizespor, yine çıkamadı ve top Fenerbahçe'ye geçti. Topu alan ve ceza sahasına giren Oğuz Aydın, çok sert bir şut çıkartarak durumu 3-0 yaptı.

86' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Merkezde topla buluşan Guendouzi, ceza sahasındaki Lukaku'yu gördü. Belçikalı futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.

83' GOL | Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Rizespor deplasmanında 2-0'ı buldu.

81' Fenerbahçe'de Lukaku ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Greenwood ve Muriqi kenara geldi.

80' Rizespor yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Doicaru'nun vuruşu savunmadan sekti. Arka direkte Emrecan'a gelen topta Emrecan'ın vuruşu dışarıya gitti.

78' Rizespor atağından sonra Fenerbahçe etkili geldi. Muriqi'nin ceza sahası içinden vuruşunda savunma araya girdi. Fenerbahçe sol kanattan korner kullanacak.

77' Rizespor çok tehlikeli geldi. Emrecan soldan geldi ve sıfıra indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte Mithat'ın vuruşunu son anda Ederson kurtardı.

73' Fenerbahçe etkili geldi. Kante soldan topu taşıdı ve ceza sahasına kadar geldi. Fransız orta saha oyuncusu, diğer kanattan ceza sahasına koşu gösteren Greenwood'u düşündü. Greenwood'un ceza sahasından vuruşu kaleci Fofana'dan döndü.

69' İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i düşündü. Kerem'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Kerem'in pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

66' Rizespor'da Ahmed Kutucu kenara geldi. Doicaru oyuna girdi.

59' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, golü atan Asensio'nun yerine oyuna dahil oldu.

52' Rizespor kaçırdı! Ahmet'in pasıyla ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Olawoyin, ayağının içiyle şutunu çekti. Top, direğin dibinden dışarı gitti.

48' Rizespor etkili geldi. Mithat'ın sağ kanattan ortasında top ceza sahasına indi. Fenerbahçe savunması bu topu uzaklaştırdı. Rizesporlu oyuncular, Fenerbahçe'nin uzaklaştırdığı topta elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.

38' Gelişen Rizespor atağında soldan Ahmed Kutucu'nun ortası savunmadan döndü. Daha sonra Olawoyin'in sağdan şutu da savunmadan geri döndü. Ahmed Kutucu'nun ortası sırasında Ali Sowe, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Sowe, kısa bir süre sakatlık yaşadıktan sonra ayağa kalktı.

29' Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

27' Ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

12' GOL | Fenerbahçe, Marco Asensio ile öne geçti! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Muriqi'den pası alan Guendouzi, ceza alanı yan çizgisinden derinlemesine pas gönderdi. Çaprazda topu kontrol eden Kerem, geriden desteğe gelen Asensio'ya pasını bıraktı. Ceza sahası sol çaprazında Asensio, şutunu çekti. Mithat'a çarpıp yükseklik kazanan top, Fofana'nın üzerinden ağlarla buluştu.

8' Gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Archie Brown, ceza sahası yayındaki Grenwood'u düşündü. Greenwood'un bekletmeden vuruşu üstten dışarıya gitti.

3' Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.