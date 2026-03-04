Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu!

4.03.2026 14:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonun 4. gününde, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Damla Köse, elemelerde 56 puanla Avrupa rekorunu egale ederek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenen milli atıcı, altın madalyaya ulaştı. Geçen yıl Hırvatistan'da bu kategoride ikinci olan Damla, bu kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşandı.

Damla böylece tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye'nin, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 5'e (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde bronz madalyayı ise Alman Hanna Buehlmeyer aldı.

Öte yandan aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Elif Berfin Altun, yarışmayı 13. sırada tamamladı.

İlgili Konular: #Altın Madalya #Atıcılık #Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

İlgili Haberler

Almanya, erkekler 4'lü bobsled kategorisinde altın madalyaya ulaştı
Almanya, erkekler 4'lü bobsled kategorisinde altın madalyaya ulaştı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın erkekler 4'lü bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.
Fransa, dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde altın madalya aldı
Fransa, dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde altın madalya aldı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya elde etti.
Curling erkeklerde Büyük Britanya'yı yenen Kanada, altın madalyayı kazandı!
Curling erkeklerde Büyük Britanya'yı yenen Kanada, altın madalyayı kazandı! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling erkekler kategorisinde Büyük Britanya'yı 9-6 yenen Kanada, altın madalya aldı.