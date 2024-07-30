Milli atıcı Oğuzhan Tüzün olimpiyata veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde finale kalamadı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:00
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün olimpiyata veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde 15. olarak finale çıkma şansını kaybetti.

Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağladı.

İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, oyunlara veda etti.


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