Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı
Milli atlet Enes Talha Şenses, Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada kariyerinde Türkiye şampiyonluğu da bulunan milli atlet Enes Talha, Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayış gerçekleştirdi.
Milli atlet, böylece Alperen Acet'in 2018 yılında Cluj-Napoca'da yaptığı 2.30'luk Türkiye büyükler rekorunu bir santimetre ile aştı.
Yarışmanın ardından sevincini TAF Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Afitap Şahin ve sahadakilerle paylaşan Enes Talha, Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin 2.33'lük Dünya Şampiyonası barajını atlamak olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış