Milli atlet Ramil Guliyev aşçılığa soyundu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:00

Avrupa ve dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, "Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Güzel yapılmış bir pizzayı çok severim. O yüzden pizza dükkanı açtım" dedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev aşçılığa soyundu. Ankara’da pizza dükkanı açan 31 yaşındaki milli atlet, mutfağa girerek pizza yaptı. Açıklamalarda bulunan Guliyev, "Çok da güzel bir mekan oldu, herkes gelip pizzalarımızı deneyebilir” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL YAPILMIŞ PİZZAYI ÇOK SEVERİM"

Milli atlet formda kalabilmek için sürekli diyet yaptıklarının altını çizerek, “Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Pizza gibi yemekleri yemeye fırsat olmuyor. Ama güzel yapılmış bir pizzayı ben çok severim. O yüzden de bir karar verip pizza dükkanı açtım” diye konuştu.

Neden pizza dükkanı açmayı tercih ettiği sorusuna Ramil Guliyev, “Türkiye’deki yemek kültürü Azerbaycan gibi. Yemekler et tarzında, dönerler, dürümler çok var. Güzel pizza seçeneği ise az. Yurtdışına gidip denediğim ve insanlara güzel bir pizza seçeneği sunmak için dükkan açtık. Her dalda zorluk var ama biz korkmuyor” diye yanıt verdi.