Milli atletler, Hırvatistan'dan iki rekorla dönüyor
Milli atletler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası özel bir yarışta iki Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda milli atletler yarıştı.
Sümeyye Erol 2 bin metre engellide 6.16.79'luk derecesiyle 5. olurken yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Ruken Tek ise 2 bin metre engel yarışında 6.20.61'lik derecesiyle yedinci olurken, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.
Milli sporcu Salih Teksöz, 800 metrede 1.46.40'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.
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