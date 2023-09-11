Milli atletler, Hırvatistan'dan iki rekorla dönüyor

Milli atletler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası özel bir yarışta iki Türkiye rekoru kırdı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:01
Milli atletler, Hırvatistan'dan iki rekorla dönüyor
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda milli atletler yarıştı.

Sümeyye Erol 2 bin metre engellide 6.16.79'luk derecesiyle 5. olurken yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Ruken Tek ise 2 bin metre engel yarışında 6.20.61'lik derecesiyle yedinci olurken, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Milli sporcu Salih Teksöz, 800 metrede 1.46.40'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.


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türkiye atletizm federasyonu Türkiye rekoru Zagreb

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