Milli basketbolcu Cedi Osman'dan destek mesajı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle açıklama yayımladı. Osman, yayımlanan paylaşımda, "Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle" ifadelerini kullandı.
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yuttaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı.
Cavaliers'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Cavaliers ve NBA ailesi, Türkiye ile komşu bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlayan yerel ve ulusal organizasyonları desteklemek için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
"KALBİM, AKLIM SİZİNLE"
Milli basketbolcu Cedi Osman ise yayımlanan videoda, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle" diye konuştu.
We are working to support local and national organizations providing relief to those impacted by the catastrophic earthquakes in Türkiye and the neighboring regions.— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 9, 2023
Learn how you can support: https://t.co/QPLownor2N pic.twitter.com/CM03T3ozpv
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