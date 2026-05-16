Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

16.05.2026 17:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

Real Madrid, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı" denildi.

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.

İlgili Konular: #real madrid #transfer #ömer faruk yurtseven

İlgili Haberler

Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven hamlesi!
Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven hamlesi! İspanyol devi Real Madrid'in milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ömer Faruk Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında 'double-double' yaptı
Ömer Faruk Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında 'double-double' yaptı Panathinaikos ile yollarını ayırmasının ardından Rio Grande Valley Vipers ile anlaşan Ömer Faruk Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında 22 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.
Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki yeni adresi belli oldu!
Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki yeni adresi belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, 27 yaşındaki milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzalandığını duyurdu.