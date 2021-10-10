Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda beklentilerin farkında:

10 Ekim 2021 Pazar, 10:40

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kendilerine olan güveni boşa çıkarmak istemediklerini söyledi.

TSYD Ankara Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz, 2021 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacak olması bizim için çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda çok da büyük bir moral oldu. Olimpiyatlardan sonra gördüğümüz ilgi ve alakanın İstanbul'da da devam edeceğini düşünüyorum. Olimpiyatta güzel bir başarı elde ettik. Kendi evimizde de bunu devam ettirmeliyiz. 2 hafta önce antrenmanlara başladım. Erzurum'da yüksek rakımda antrenmanlarıma devam edeceğim. Olimpiyata nasıl hazırlandıysak Dünya Şampiyonası'na da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Gerginlik yok. Daha büyük beklentiler olduğunun farkındayız. Takım olarak bunun sorumluluğunu hissediyoruz."

Sıkletlerin değiştiğini ve Dünya Şampiyonası'nda 52 kiloda yarışacağını aktaran başarılı boksör, Tokyo'da yaşadığı deneyimle ilgili, "Olimpiyat çok farklı bir ortamdı. 24 yaşında bu havayı soludum ve finale çıktım. Türkiye'ye döndükten sonra başarımı anlayabildim. Madalya kürsüsünde döktüğüm gözyaşı gümüş madalya sevinci değildi, altın madalyayı kıl payı kaçırmanın üzüntüsüydü. İlgi tabii ki arttı. Bizden ziyade kadın boksuna ilgi arttı. Sosyal medyada genelde kız babaları, çocuklarının boks yaparken fotoğraflarını gönderiyor. Keyifle onları izliyorum. Tokyo'ya gidene kadar hep olimpiyat hayali kuruyordum. Artık en az iki olimpiyatta daha yer alma hayali kuruyorum. " ifadelerini kullandı.