Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.
Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Firmadan açıklama!
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- Kalyoncular onayı aldı
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Kuvvetli sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor!
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- İktidar kamu personeli sistemini altüst etti