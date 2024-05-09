Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:54
Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
Abone Ol google-news

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Boksör haberleri Türkiye Boks Federasyonu haberleri Rabia Topuz haberleri yoğun bakım haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı
Bursa’da yaralı bulunan ayı koruma altına alındı

Bursa’da yaralı bulunan ayı koruma altına alındı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!
Demet Özdemir’den tatil masraflarına dair itiraf: “Şu an tekneye binecek durumda değiliz”

Demet Özdemir’den tatil masraflarına dair itiraf: “Şu an tekneye binecek durumda değiliz”
Dursun Özbek'ten Süheyl Batum'a tepki: 'İnsanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez'

Dursun Özbek'ten Süheyl Batum'a tepki: 'İnsanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez'
Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı

Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı
İhracat rekorları kırdı! Hasadı başladı: 2,5 kilogram ağırlığına gelmesi bekleniyordu...

İhracat rekorları kırdı! Hasadı başladı: 2,5 kilogram ağırlığına gelmesi bekleniyordu...
Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu