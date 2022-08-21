Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya

Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 17:26
Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya
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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.

Adem Asil, halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı.

Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6'ncı, Ahmet Önder 8'inci oldu.


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